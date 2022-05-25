Bayern Münih, transfere hızlı bir giriş yaptı. Ajax ile sözleşmesi biten Noussair Mazraoui'yi kadrosuna katan Alman devi, şimdi de Hollanda ekibinden Ryan Gravenberch'in transferini bitirdi.

Fabrizio Romano, bir süredir adı Bayern Münih ile anılan Ryan Gravenberch'in transferinde mutlu sona ulaşıldığını duyurdu. 20 yaşındaki Hollandalı yıldız, Alman ekibi ile Haziran 2027'ye kadar geçerli bir sözleşme imzalayacak.

Transfer karşılığında Bayern Münih'i Ajax'a 25 milyon euro artı bonuslar şeklinde bir ödeme yapacakken bir sonraki satıştan da yüzde verilecek. Resmî açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.