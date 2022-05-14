Bayern Münih'te Robert Lewandowski dönemi sona eriyor. Son dönemde birçok Avrupa devi ile ismi anılan Robert Lewandowski'nin takımdan ayrılma kararı aldığını Bayern Münih'in CEO'su Hasan Salihamidzic açıkladı.

Sky Mikro'ya açıklamalarda bulunan Salihamidzic, "Lewandowski ile konuştum. Görüşmede sözleşme uzatma teklifimizi kabul etmek istemediğini ve kulüpten ayrılmak istediğini söyledi" ifadelerini kullandı.

'Duruşumuz net'

Polonyalı golcünün takımdan ayrılma kararı sonrası oyuncunun durumuna ilişkin tavırlarının net olduğunu belirten Salihamidzic, "Başka bir deneyim istediğini söyledi. Ama bizim tavrımız değişmedi. 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi var. Bu, bir gerçek. Duruşumuz her zaman net oldu" dedi.

2014'te bonservis bedelsiz olarak Bayern Münih'e gelen ve burada birçok rekora imza atan Robert Lewandowkski, bu sezon da takımının formasıyla toplam 45 maça çıkarken 49 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.