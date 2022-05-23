Beşiktaş 'ın sezon başında Chelsea'den kiraladığı Belçikalı golcü Michy Batshuayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Beşiktaş'a veda etti.

Batshuayi'nin açıklaması şöyle;

Beşiktaş taraftarları, benim için 'güle güle' deme zamanı. Burada beni çok sıcak karşıladığınız için hepinize teşekkürler. Çok uzun, zor ve sinir bozucu bir sezon oldu. Hepimiz daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Bu forma için her şeyimi verdim. Umarım beni güzel bir şekilde hatırlayabilirsiniz. Gelecekte Beşiktaş için en iyisini diliyorum.

Beşiktaş formasıyla 42 resmi maça çıkan batshuayi 14 gol atarken 5 de asist yaptı.