Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2020 yılından bu yana A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevini yürüten Orhun Ene ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Bu görev için ilk adayın ise Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman olduğu öğrenildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Orhun Ene'ye Teşekkürlerimizle

2020 yılından bu yana A Erkek Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Orhun Ene’ye değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.







