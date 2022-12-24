Son dakika! Başkan resmen açıkladı! Samet Akaydın bombası!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, takımın yıldız isimlerinden birisi olan Samet Akaydın'la ilgilenen kulüpler hakkında açıklama yaptı. Gösterdiği başarılı performansla A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da dikkatini çeken Samet, son aday kadroda yer alan isimlerdendi. Samet'in bu başarısı büyük kulüplerin de dikkatini çekti. İşte 28 yaşındaki stoper ile ilgilenen devler...





SEZON BAŞINDA BOMBA TRANSFERLER

Süper Lig'in flaş takımlarından birisi olan, ligde 24 puanla 4. sırada bulunan Adana Demirspor, adeta ligin transfer merkezlerinden birisi haline geldi. Hem takıma kazandırılan yıldız futbolcular hem de takımdan bonservisiyle gönderilen isimlerin çok olması, Adana ekibinin Süper Lig'de dikkat çeken takımlar arasında yer almasını sağladı. Takımın başına getirdiği İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile başarılı bir grafik sergileyen ve Avrupa hedefleri olan Akdeniz ekibi, son dönemlerde gerçekleştirdiği transferlerle de dikkatleri üzerine çekti. Sezon başında Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba, Badou Ndiaye, Yusuf Sarı, Gökhan Töre, Ertaç Özbir, Fredrik Gulbrandsen gibi isimleri kadrosuna katan Adana Demirspor, bu kadrosuyla ligde üst sıralarda yer almayı başardı.





GELENLER OLDUĞU GİBİ GİDENLER DE OLDU

Takımın İtalyan golcüsü Mario Balotelli ile bu sezon sorunlar yaşayan Montella, yıldız futbolcuyu kadroda istemediğini ifade etti. İsviçre ekibi Sion'un da Balotelli ile ilgilenmesi üzerine sezon başında golcü yıldız 2.62 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sion'un yolunu tuttu.

Geçtiğimiz sezon başarılı bir performans sergileyen genç savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç ise Süper Lig devlerinden Beşiktaş 'a transfer oldu. 1.5 milyon euro karşılığında siyah beyazlı takımın yolunu tutan Talha, yerli stoper olmasının önemi, genç olması ve gösterdiği başarılı performansla Adana Demirspor'a bonservis kazandırdı.

KUPAYA VEDA ETTİLER

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un başkanı Murat Sancak, kulüp gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. İlk olarak kendilerini Ziraat Türkiye Kupası’ndan eleyen Çaykur Rizespor’u tebrik eden Sancak, Karadeniz ekibinin galibiyeti hak ettiğini söyledi. Futbolda mağlubiyetin de bir gerçek olduğunun altını çizen Sancak, “Futbolda bunlar var. Yoğun bir kamp döneminden sonra ilk maçta böyle kazalar olabiliyor. Bu sene olmazsa seneye, o olmazsa diğer seneye. Yani kupada var olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.





"DÜNYA YILDIZI GETİRMEK KOLAY DEĞİL"

Transfer dönemine hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydeden Sancak, eksik olan bölgelere 3, 5 transfer yapılacağını dile getirdi. Taraftarların dünya yıldızı beklentisine de değinen Sancak, “Keşke dünya karmasını getirip Adana Demirspor’da oynatsak. Ama bunlar öyle istenildiği zaman getirilebilecek futbolcular değiller. Dünya yıldızı getirmek bugün senelik 5-6 milyon Euro’dan aşağı değil. Tabi ben arzu ederim dünya yıldızlarının takımda olmasını" ifadelerini kullandı.

"BALOTELLİ’NİN GERİ GELME ŞANSI YOK"

Mavi-lacivertli ekipten sezon başında ayrılan İtalyan forvet Mario Balotelli’nin takıma geri döneceğine dair söylentilere de cevap veren Sancak, “Balotelli gelir mi? Şu anda Sion kulübünün oyuncusu. Geri gelme şansı yok şu anda. Onun için taraftarlar o beklenti içerisine girmesinler. Ama iyi bir golcü alacağız. Bu dünya yıldızı mı olur yoksa orta halli bir yıldız mı olur göreceğiz. Önemli olan gelen kişinin Adana Demirspor’a katkı sunmasıdır” şeklinde konuştu.





“SAMPDORİA’YI GETİRMESEYDİK DAHA İYİYDİ”

Son olarak İtalya Seri A ekiplerinden Sampdoria ile Adana’da oynadıkları hazırlık maçında tribünlerin yeteri kadar dolu olmamasına üzüldüğünü söyleyen Sancak, “Sen taraftarlar mutlu olsun diye dünya markası bir takımı Adana’ya getiriyorsun. Normalde maç Antalya’daydı. Uçak biletlerini, otel masraflarını karşıladık. En azından taraftarlarımız bir dünya kulübünü gelip seyretsin istedik. Benim sitemim haklı bir sitemdi. Gelir 70 bin lira gider 300 bin lira. Getirmeseydik daha iyiydi. Tabi çalışanları anlayabiliyorum. ‘Patronlar çalışanlara izin versin, bunu motivasyon kaynağı olarak görsünler’ diye maçtan önce tweet atmıştım. Ama Adana sahipsiz bir şehir olduğu için maalesef sahip çıkılmıyor. Ben sahip çıkabildiğim kadar çıkacağım. Gücüm yettiğince çıkacağım. Yetmediği zaman ise artık yapabilecek bir şey yok” dedi.









"SAMET İLE FENERBAHÇE VE GALATASARAY İLGİLENİYOR"

Son dönemde başarılı performansıyla öne çıkan ve Türkiye A Milli Takım kadrosuna da seçilen kulübün stoperlerinden Samet Akaydin’ın transfer durumu hakkında da konuşan Sancak, geçmişte Tayyip Talha’yı Beşiktaş’a verdiklerini, Samet’le de Fenerbahçe ve Galatasaray ’ın ilgilendiğini söyledi. Bir futbolcuyu, büyük takımların istemesi halinde göndermedikleri zaman sorunlar yaşanabileceğini kaydeden Sancak, “Çünkü bu her futbolcunun hayalidir. Avrupa’da oynayan, 4 büyükler diye tabir edilen takımlardan biri onu istemişse ve sen de göndermediysen buna pişman olursun. Bu bir gerçek. Bütün taraftarlar bunu bilsin. Bir futbolcuya talip olunuyorsa en uygun şekilde gönderebiliyorsan göndereceksin. Ben her zaman söylerim. Kim olursa olsun kendi ederini, kendi fiyatını bulduğu anda ben satarım. Hatta beni bile bir kulübe başkan olarak isteseler, benim de ederimi verseler ben de gider orada başkanlık yaparım. Çünkü sadece bir spor kulübü yönetmiyoruz. Maddi getirileri, götürüleri, işleyişi, sürekliliği düşünmek zorundayız” dedi.

“TARAFTARIN GÖNLÜNÜ HOŞ ETMEK İÇİN TRANSFER YAPMAYIZ”

‘Samet’i 4 milyon Euro'ya verdin. Yerine Balotelli’yi, Vargas’ı al’ gibi yorumlar yapıldığını duyduğunu dile getiren Sancak, bu duruma tepki gösterdi. Düşünüp konuşmak gerektiğini belirten Sancak, “Peki yıllık bütçe 20 milyon Euro. Bunu neyle karşılayacaksın ? Başka bir gelirin var mı? Federasyondan gelirin var mı ? Yok. Naklen yayından gelirin var mı? Yok. Şampiyon olan takımın bile alacağı para 12 milyon Euro’ya denk geliyor. Bugün en ortalarda kulüp giderleri 15 ile 20 milyon Euro arasında. Bir kulübü yönetmek o kadar kolay değil. Öyle ahkam kesmekle bu işler olmaz. Taraftarın gönlünü hoş etmek için transferler yapmayız. O net. Ama ihtiyaç duyduğumuz her bölgeye adam alacağız” diye konuştu.

Can ÇELİK - Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA)



