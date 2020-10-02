SON DAKİKA | Başakşehir'den Mario Mandzukic bombası

Süper Lig devlerinin gündeminde yer alan Hırvat golcü Mario Mandzukic için flaş bir iddia ortaya çıktı. Tecrübeli golcünün Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.

02 Ekim 2020, Cuma 16:38 Son Güncelleme:
- A +
SON DAKİKA | Başakşehir'den Mario Mandzukic bombası

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen, geçtiğimiz haftalarda Rus Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova ile anlaştığı belirtilen ancak resmi açıklaması bir türlü gelmeyen Mario Mandzukic için ülkemizde yeni bir adres ortaya çıktı.

Rus Gazeteci Nobel Arustamyan'ın verdiği bilgiye göre Hırvat golcü, Lokomotiv Moskova ile yaptığı görüşmelerde son anda bir pürüz yaşadı ve Başakşehir devreye girerek görüşmelere başladı.


İlgili Haberler
SON DAKİKA | Kocaelispor Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i istiyor


Tecrübeli futbolcunun, yıllık 2.4 milyon euro üzerinden Lokomotiv Moskova ile anlaştığı ancak sözleşmenin detaylarında problem çıkması nedeniyle menajerinin daha önce de kendileriyle temasa geçen Başakşehir'e mesaj yolladığı bildirildi.

Anlaşma sağlandı

Yapılan görüşmelerin ardından Mandzukic'in Başakşehir ile büyük ölçüde anlaştığı ve transferin kısa süre içinde açıklanabileceği belirtildi.

A Spor


İlgili Haberler
Trabzonspor Kulübü, 10 milyon liralık reklam anlaşması yaptı.


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...