Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in çok istediği İrfan Can Kahveci'nin transferinde 2. perde... Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe de İrfan Can için devreye girdi. Başakşehir CEO’su Mustafa Eröğüt, Sarı-Lacivertli ekibin milli yıldız için isteğini doğrularken önümüzdeki günlerde görüşme yapılacağını belirtti.

“Fenerbahçe, Cuma günü İrfan Can Kahveci ile ilgilendiklerini ve görüşmek istediklerini tarafımıza iletti" diyen Eröğüt, "Biz de bunu başkanımız Göksel Gümüşdağ’a ilettik. Henüz resmi bir teklif yok. Önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceğiz. Galatasaray’a da İrfan Can için taleplerimizi ilettik, görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

Kaynak: NTV Spor











