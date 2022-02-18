Süper Lig 'in 26. haftasında Çaykur Rizespor 'a konuk olan Başakşehir'de Serdar Gürler şoku yaşanıyor. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçın 15. dakikasında kendisini yere bırakan Serdar'a ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Oyuna devam edemeyen ve sedyeyle kenara alınan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, tomografisi çekilmek üzere hastaneye götürüldü.

Tecrübeli oyuncunun yerine 18. dakikada Deniz Türüç girerken Başakşehir Kulübü'nün kısa süre içerisinde Serdar'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapması bekleniyor.







