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Son Dakika | Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı

Son dakika haberi... Başakşehir, genç teknik adam Emre Belözoğlu ile 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalandığını açıkladı.

02 Eylül 2022, Cuma 16:49 Son Güncelleme:
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Son Dakika | Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı

Süper Lig 'in başarılı ekiplerinden Başakşehir, genç teknik direktör Emre Belözoğlu ile 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalandığını açıkladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile, Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt’ün yer aldığı imza töreninde 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalanmıştır. 

Pro Lisans eğitim programının başlaması ile birlikte, saha kenarında ‘teknik direktör’ pozisyonunda yer alacak Emre Belözoğlu’na kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz."


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