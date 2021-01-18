Süper Lig'de ara transfer döneminde takımlar kadrosuna oyuncu katarken bir yanda da ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ancak bu sezon ligde istediği performansı gösteremeyen Başakşehir, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kerim Frei ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İstanbul ekibi açıklamasında "2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Kerim Frei’nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kerim Frei’ye vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.