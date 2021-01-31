Son dakika | Başakşehir Youssouf Ndayishimiye transferini bitirdi

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Başakşehir'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe'ye satan Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye transferini bitirdi. TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Burunduli orta saha ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Youssouf Ndayishimiye, sezonun ilk yarısında Yeni Malatyaspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 45 bin euroya alınan Youssouf, Malatyaspor formasıyla çıktığı 29 resmi maçta 3 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.







