Son dakika | Başakşehir Youssouf Ndayishimiye transferini açıkladı

Başakşehir'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe'ye satan Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye transferini bitirdi. Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Burunduli orta saha ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, Yeni Malatyaspor’da oynayan başarılı futbolcu Youssouf Ndayishimiye’yi 4,5 yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Yeni Malatyaspor’da gösterdiği performansla dikkat çeken Burundi Milli takımının futbolcusu Youssouf Ndayishimiye’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Youssouf Ndayishimiye, sezonun ilk yarısında Yeni Malatyaspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 45 bin euroya alınan Youssouf, Malatyaspor formasıyla çıktığı 29 resmi maçta 3 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.



