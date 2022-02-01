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Son dakika! Başakşehir, Trezeguet'i transferinde mutlu sona ulaştı

Edin Visca’yı sattıktan sonra kenar pozisyonu için tartışmasız bir isim kovalayan Başakşehir, hedefi 12’den vurdu. İstanbul ekibi bir süredir görüşme halinde olduğu Aston Villa’dan Trezeguet’yi bitirdi.

01 Şubat 2022, Salı 11:52 Son Güncelleme:
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Son dakika! Başakşehir, Trezeguet'i transferinde mutlu sona ulaştı

Edin Visca’yı sattıktan sonra kenar pozisyonu için tartışmasız bir isim kovalayan Başakşehir, hedefi 12’den vurdu. İstanbul ekibi bir süredir görüşme halinde olduğu Aston Villa’dan Trezeguet’yi bitirdi.

Oyuncuyla her konuda el sıkışan Turuncu Lacivertliler, İngiliz kulübünü de ikna etti. Başkan Göksel Gümüşdağ’ın verdiği müjdenin ardından gözler oyuncuya çevrildi. Afrika Kupası’nda yer alan Mısırlı yıldızın turnuvanın ardından gelip imzayı atması bekleniyor.


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