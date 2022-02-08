Medipol Başakşehir, devre arası transfer döneminin bitimine saatler kala iki transfer ile kadrosunu güçlendirdi. Turuncu-lacivertliler, Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica’da forma giyen Portekizli futbolcu Pizzi’yi, Premier Lig takımlarından Aston Villa’da görev yapan Mısırlı oyuncu Trezeguet’yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Başakşehir’den konuyla ilgili yapılan açıklamada Pizzi’nin 20 Trezeguet’nin ise 27 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.

İstanbul ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, Aston Villa kulübünün futbolcusu Trezeguet’i sezon sonuna kadar kiraladı.

Mısır Milli Takımı’nda da görev yapan başarılı kanat oyuncusu, 2017-2019 yılları arasında iki sezon ülkemizde Kasımpaşa forması giymiş ve burada gösterdiği üst düzey performans ile Premier League’e transfer olmuştur.

Takımımızda 27 numarayı giyecek olan Trezeguet’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

Kulübümüz, Benfica kulübünün futbolcusu Pizzi’yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Portekiz Milli Takımı’nda da görev yapan başarılı orta saha oyuncusu, efsanesi olduğu Benfica kulübünün taraftarları tarafından ‘Pizzidane’ lakabı ile anılmaktadır.

Takımımızda 20 numarayı giyecek olan Pizzi’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.