Son dakika Başakşehir transfer haberi! Emre Belözoğlu Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tolgay Arslan'ı alıyor!
Son dakika transfer haberi... Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu çok konuşulacak bir transferde daha muradına erdi. Devre arasında Trezeguet, Pizzi, Serdar Gürler, Salih Uçan ve Emre Çolak gibi isimleri kadrosuna katan Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun isteğiyle Tolgay Arslan'la da yeni sezon için söz kesti. Sezon sonunda Udinese'den ayrılmaya hazırlanan Tolgay Arslan, Trabzonspor'un da gündemine girmiş hatta Bordo-Mavililerin oyuncuyla anlaştığı öne sürülmüştü. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giyen Tolgay'ın yeni sezonda Başakşehir forması giymesi bekleniyor.
Transferde büyük oynayan Emre Belözoğlu bir yıldızı daha kadrosuna kattı. Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun ısrarla istediği Tolgay Arslan ile yeni sezon için el sıkıştı. Udinese ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Tolgay Arslan, Trabzonspor 'un da gündemine gelmiş hatta Bordo-Mavililerin oyuncuyla anlaşma sağladığı iddia edilmişti.
EMRE BELÖZOĞLU TOLGAY ARSLAN'I KAPTI
Ülkemizde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan, sezon sonunda Süper Lig'e geri dönüyor. Udinese ile sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Başakşehir ile anlaşma sağladı. Emre Belözoğlu'nun özel isteğiyle transfer edilen Tolgay Arslan, gelecek sezondan itibaren Turuncu-Lacivertliler için ter dökecek.
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TOLGAY ARSLAN'IN UDINESE KARNESİ
Udinese formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda toplam 23 maça çıkan Tolgay Arslan 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro.
FENERBAHÇE'YE 3,2 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU
2015 yılında Beşiktaş'ın 450 bin euro karşılığında transfer ettiği Tolgay Arslan, 4 yıl Siyah-Beyazlı formayı giydikten sonra 3,2 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-Lacivertlilerde bekleneni veremeyen tecrübeli orta saha, 2020-21 sezonu başında Udinese'nin yolunu tutmuştu. (Akşam)