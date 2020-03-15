Ligde 4 maçtır kazanan Başakşehir, galip gelmesi durumunda seriyi 5’e çıkartacak ve teknik direktör Okan Buruk, Avcı’nın rekorunu egale edecek. Ancak Turuncu-Lacivertliler’de zorlu deplasman öncesi 2 önemli eksik var; sakat Crivelli ve cezalı Epureanu. Bu 2 ismin yokluğunda Okan Buruk mecburen sistemi değiştirecek. Tek forvete dönüş yapacak başarılı hoca, 4-1-4-1 sistemiyle Trabzonspor’un karşısına çıkmayı planlıyor. Aleksicİrfan- Mahmut üçlüsünü ortada görevlendirecek Buruk, sol kanatta ise Elia’yı 11’e monte edecek.

Buruk’tan uyarı

Epureanu’nun yokluğunda Ponck’u, Skrtel’in partneri yapacak Okan hoca, oyuncularından 90 dakika boyunca tam konsantrasyon istedi. Trabzonspor’un özellikle maçların son bölümlerinde sıkıntı yaşadığını belirten başarılı teknik adam, ekstra duran top çalıştırması da yaptırdı.

Demba Ba durdurulamıyor

Senegalli forvet, Trabzonspor deplasmanında Başakşehir’in en büyük kozlarından biri olacak. Sezonun ikinci yarısında coşan, forma giydiği 9 maçta 8 gol, 5 asistle oynayan Demba Ba’nın skora katkı yaptığı maçlarda Başakşehir kaybetmedi, 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Trabzonspor’a karşı forma giydiği 3 maçın 2’sinde ağları havalandıran deneyimli oyuncu, Crivelli’nin yokluğunda ileri uçta tek forvet olarak görev yapacak.



