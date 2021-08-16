Son dakika! Başakşehir, Rafael ile yollarını ayırdığını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, bir sezon boyunca kadrosunda forma giyen Brezilyalı futbolcu Rafael ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Rafael, 2020-2021 sezonunun başında İstanbul ekibine transfer olmuş ve toplamda 28 resmi maçta forma giyerek 1 asiste imza atmıştı.

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Rafael ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Brezilyalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.





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