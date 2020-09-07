SON DAKİKA | Başakşehir, Rafael ile anlaştı

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, kadrosunu önemli bir isimle güçlendiriyor. Başakşehir, Lyon'un Brezilyalı sağ beki Rafael ile anlaşmaya vardı. TRT Spor'un haberine göre Başakşehir, anlaşmaya vardığı Rafael ile sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş'ın da gündeminde olduğuna ilişkin söylentiler çıkan Rafael, Lyon'da sağ bek pozisyonunda üçüncü opsiyon konumuna gerileyince takımdan ayrılmaya karar vermişti. 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, 2008'de 3.2 milyon Euro karşılığında Manchester United'dan Lyon'a transfer olmuştu.