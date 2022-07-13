Son dakika Başakşehir paylaşım geldi... Mesut Özil

Son dakika Mesut Özil gelişmesi... Başakşehir kulübü twitter hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Kulüp twitter hesabından başkan Göksel Gümüşdağ'ın Mesut Özil ile ilgili daha önce söylediği sözleri paylaştı. Bu paylaşım Mesut Özil'le anlaşma sağlandı şeklinde yorumlandı.







