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Son dakika Başakşehir paylaşım geldi... Mesut Özil

Başakşehir'den son dakika transfer paylaşımı geldi. Kulüp twitter hesabından başkan Göksel Gümüşdağ'ın Mesut Özil ile ilgili daha önce söylediği sözleri paylaştı. Bu paylaşım Mesut Özil'le anlaşma sağlandı şeklinde yorumlandı.

13 Temmuz 2022, Çarşamba 15:47 Son Güncelleme:
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Son dakika Başakşehir paylaşım geldi... Mesut Özil

Son dakika Mesut Özil gelişmesi... Başakşehir kulübü twitter hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Kulüp twitter hesabından başkan Göksel Gümüşdağ'ın Mesut Özil ile ilgili daha önce söylediği sözleri paylaştı. Bu paylaşım Mesut Özil'le anlaşma sağlandı şeklinde yorumlandı.



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