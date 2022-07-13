Son dakika! Başakşehir, Mesut Özil transferini resmen açıkladı

Süper Lig 'de transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in yeni adresi Başakşehir oldu. İstanbul ekibi transferi sosyal medyadan açıkladı.

Sosyal medyadan art arda paylaşımlar

Başakşehir, Mesut Özil transferinin müjdesini ilk olarak Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yaptığı açıklamadan bir alıntı yaparak vermişti. Göksel Gümüşdağ, 2018 yılında Mesut Özil ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mesut Özil oldukça değerli ve kıymetli bir futbolcu. Umarım bir gün Mesut Özil ve kulübümüzün yolları kesişecek."

Başakşehir'in sosyal medya hesabından yapılan ilk paylaşımda bu sözler hatırlatıldı.

Sonrasında ise Başakşehir, Tarkan'ın "Kır zincirleri şarkısıyla Mesut Özil transferini açıkladı.













İmza töreni yarın

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Mesut Özil için yarın saat 12.00’de Fatih Terim Stadı'nda, Başkan Göksel Gümüşdağ’ın da katılımıyla imza töreni düzenlenecek.