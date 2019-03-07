Son dakika | Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta hakemleri belli oldu. Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçı Hüseyin Göçek yönetecek.

07 Mart 2019, Perşembe 12:47 Son Güncelleme:
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Son dakika | Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Başakşehir ile Fenerbahçe arasında cumartesi günü oynanacak maçı Hüseyin Göçek yönetecek.

Süper Lig 25. hafta hakemleri...

8 Mart Cuma

20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Abdülkadir Bitigen)

9 Mart Cumartesi:

16.00 Trabzonspor-Akhisarspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Serkan Çınar)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Hüseyin Göçek)

10 Mart Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Mete Kalkavan)

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Koray Gençerler)

16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Halis Özkahya)

19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Ali Palabıyık)

11 Mart Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Arda Kardeşler)

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