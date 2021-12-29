Süper Lig 'in iddialı takımı Medipol Başakşehir ilk transferini gerçekleştirdi.

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda çalışmalarını yürüten İstanbul temsilcisi, Hatayspor ile yollarını ayıran Emre Çolak ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Resmi sözleşme, yarın

Başakşehir kulübü yarın Çolak ile resmi sözleşme imzalayacak.

Öte yandan; 30 yaşındaki futbolcu, bordo-beyazlılarda 5'i ilk 11 olmak üzere, 9 maçta boy gösterirken, ne asist ne de gol katkısı sağlayamadı.

Emre Çolak'ın kariyeri

Geçtiğimiz sezon Ocak ayında Fatih Karagümrük’e transfer olan Emre Çolak futbola Galatasaray altyapısında başladı ve 2016 yılına kadar sarı-kırmızılı formayı giydi. Emre, daha sonra La Liga’ya transfer olarak Deportivo La Coruna’da görev aldı. Emre Çolak sonrasında ise Al-Wahda'nın yolunu tuttu. Emre, Arabistan macerasının ardından Karagümrük ve Hatay'da oynadı. (Ajansspor)