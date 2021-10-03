Süper Lig 'de şampiyon olduğu sezondan sonra kötü bir gidişat sergileyen Başakşehir, Okan Buruk'la yolların ayrılmasının ardından takımın başına tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman'ı getirmişti. Geçen sezonun şubat ayında takımın başına gelen Kocaman, Başakşehir'in son oynadığı ve 3-1 kaybettiği Karagümrük maçı sonrasında istifa etti.

Başakşehir yönetimi ertesi gün bu konuyu görüşerek Aykut Kocaman'la yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

BAŞAKŞEHİR AÇIKLADI

Bu ayrılık sonrasında Başakşehir için gündeme Emre Belözoğlu ve Okan Buruk gelmişti. İstanbul ekibi, eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

Başakşehir, resmi internet sitesinden "Kulübümüz, teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu'nun katılacağı imza töreni, yarın saat 15:00'te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir. Saat 17:00'de yapacağımız antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olacaktır" dedi.

RIDVAN DİLMEN TWEET'LE AÇIKLADI

Konuyla ilgili usta yorumcu Rıdvan Dilmen, twitter hesabından bir tweet atarak Başakşehir'in yeni teknik direktörünün Emre Belözoğlu olduğunu kulüpten önce açıkladı.

Dilmen,"Emre Belözoğlu’na Medipol Başakşehir’de başarılar dilerim. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe 'de geçen sezon sportif direktörlük ve teknik direktörlük yapan Emre Belözoğlu, sezon başında sarı lacivertlilerle yollarını ayırmıştı.