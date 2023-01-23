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Son dakika! Başakşehir Edgar Ie'yi kadrosuna kattı

Başakşehir, Edgar Ie ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

23 Ocak 2023, Pazartesi 17:43 Son Güncelleme:
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Son dakika! Başakşehir Edgar Ie'yi kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, devre arası transferlerine başladı. Turuncu-lacivertli takım, Süper Lig 'de son olarak Trabzonspor forması giyen başarılı stoper Edgar Ie ile 1 buçuk yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Başakşehir resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Kulübümüz, Gine-Bissau asıllı Portekizli futbolcu Edgar Miguel Ie ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ie, kulübümüzde 51 numaralı formayı giyecek.

Edgar Miguel Ie'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



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