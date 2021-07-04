Son dakika! Başakşehir Ahmed Kutucu transferini açıkladı

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında sol beke Lucas Lima, orta sahaya Peter Zulj'u katan Başakşehir, forvete flaş bir takviye yaptı. Turuncu Lacivertliler, Schalke 04'ten milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu transfer ettiğini açıkladı.

İsmi bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan gurbetçi forvet, Başakşehir'le 4 yıllık sözleşme imzaladı. Başakşehir'den yapılan transfer duyurusunda, ''Kulübümüz, bonservisi Schalke 04 kulübünde olan Ahmed Kutucu’yu dört yıllığına kadrosuna kattı. Takımımızda 17 numarayı giyecek olan Ahmed Kutucu’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

21 yaşındaki forvet, Başakşehir'de 17 numaralı formayı giyecek.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Hollanda temsilcisi Heracles Almelo’ya kiralanan ve 15 maça çıkıp 2 asist yapan milli oyuncu, Schalke 04 ile ise toplamda 52 müsabakada görev aldı ve 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.







