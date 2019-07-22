Son dakika! Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turunda Olympiacos - Viktoria Plzen eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

22 Temmuz 2019, Pazartesi 13:26
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Son dakika! Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Süper Lig'i ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmaya hak kazanan Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu. Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turunda Olympiacos - Viktoria Plzen eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İlk maç 6-7 Ağustos'ta İstanbul'da rövanş ise 13 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak. Başakşehir eğer Plzen - Olympiacos eşleşmesinden gelecek rakibini elerse Şampiyonlar Ligi gruplara kalabilmek için ilk ayağı 20-21 Ağustos'ta, rövanşı 27-28 Ağustos'ta oynanacak Play-Off turuna çıkacak. 

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