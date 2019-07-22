Süper Lig'i ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmaya hak kazanan Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu. Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turunda Olympiacos - Viktoria Plzen eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İlk maç 6-7 Ağustos'ta İstanbul'da rövanş ise 13 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak. Başakşehir eğer Plzen - Olympiacos eşleşmesinden gelecek rakibini elerse Şampiyonlar Ligi gruplara kalabilmek için ilk ayağı 20-21 Ağustos'ta, rövanşı 27-28 Ağustos'ta oynanacak Play-Off turuna çıkacak.