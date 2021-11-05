Barcelona'da Ronald Koeman ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük adına ilk aday olarak gösterilen takımın eski oyuncularından Xavi için resmi açıklama geldi. Xavi'nin 2019'da takımın başına geçerek ilk teknik direktörlük deneyimini yaşamaya başladığı Katar ekibi Al Sadd, Barcelona ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Al Sadd Yönetimi adına yapılan açıklamada Barcelona'nın serbest kalma maddesindeki tutarı ödemesinin ardından Xavi'nin gidişine izin verildiği belirtildi. Xavi'nin birkaç gün önce kritik bir süreçte olan Barcelona'ya gitmek istediğini kendilerine bildirdiğini aktaran Al Sadd CEO'su Turki Al-Ali, bu karara saygı duyarak onun önünü kesmek istemediklerini aktardı.





Açıklamalarında Xavi hakkında son derece olumlu ifadeler kullanan Al-Ali, "Barcelona ile gelecekte de işbirliği konusunda anlaştık. Xavi, Al-Sadd tarihinin önemli bir parçası. Ona Barcelona'da başarılar diliyoruz. Xavi ve ailesi her zaman Doha'da çok iyi karşılanacaklar ve ilişkilerimiz devam edecek" dedi.