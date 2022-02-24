Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın spordaki etkileri sürüyor. Barcelona, Turkish Airlines EuroLeague'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Zenit St Petersburg maçı için planlanan saatte Rusya'ya hareket etmedi.

Barcelona'dan yapılan resmî açıklamada görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. Önümüzdeki birkaç saat içinde net bir karar verilmesi bekleniyor.

Barcelona, 25 Şubat Cuma günü Zenit St Petersburg ile oynadıktan sonra Pazar günü de CSKA Moskova ile yine deplasmanda karşı karşıya gelecekti.