Barcelona'da 2003-2010 tarihleri arasında kulüp başkanı olan Joan Laporta, 24 Ocak'ta yapılacak başkanlık seçiminde aday olacağını açıkladı. Laporta, Barcelona kulüp bakanlığı adaylığını düzenlediği basın toplantısında resmen duyurdu. Messi'nin "son dönemlerde kulüp yönetiminden gördüğü muameleden büyük hayal kırıklığına uğradığını" öne süren Laporta, "Israr ediyorum, Messi Barça'yı seviyor ve Barça'ya bir fırsat daha vereceğinden eminim. Birbirimize duyduğumuz saygı ve sevgiden, Barça ve kendisi için karar vermesine ve en iyisini yapmasına yardımcı olmak için uygun olduğunda onunla konuşma yeteneğimi kendimde görüyorum." dedi.

Diğer yandan başkan olması halinde eski futbolcu Xavi Hernandez'i teknik direktör olarak getireceği iddialarına da cevap veren Laporta, "Xavi ile iyi ilişkim var ama onunla sportif projeler hakkında konuşmadım. Geleceğin neler getireceğini göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.