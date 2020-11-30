Son dakika | Barcelona'da Laporta adaylığını açıkladı
Son dakika haberi... Barcelona'da 2003-2010 tarihleri arasında kulüp başkanı olan Joan Laporta, 24 Ocak'ta yapılacak başkanlık seçiminde aday olacağını açıkladı. Laporta 2002 Dünya Kupası'nın ardından turnuvanın en iyi kalecisi seçilen Rüştü Reçber'i de seçim vaatlerinden biri yapmış ve başarılı kaleciyi 2002/2003 sezonunun sonunda bedelsiz olarak transfer etmişti. Barcelona'da Geçici Yönetim Komisyonu, başkanlık seçimlerinin tarihini 24 Ocak 2021 olarak belirledi.
Barcelona'da 2003-2010 tarihleri arasında kulüp başkanı olan Joan Laporta, 24 Ocak'ta yapılacak başkanlık seçiminde aday olacağını açıkladı. Laporta, Barcelona kulüp bakanlığı adaylığını düzenlediği basın toplantısında resmen duyurdu. Messi'nin "son dönemlerde kulüp yönetiminden gördüğü muameleden büyük hayal kırıklığına uğradığını" öne süren Laporta, "Israr ediyorum, Messi Barça'yı seviyor ve Barça'ya bir fırsat daha vereceğinden eminim. Birbirimize duyduğumuz saygı ve sevgiden, Barça ve kendisi için karar vermesine ve en iyisini yapmasına yardımcı olmak için uygun olduğunda onunla konuşma yeteneğimi kendimde görüyorum." dedi.
Diğer yandan başkan olması halinde eski futbolcu Xavi Hernandez'i teknik direktör olarak getireceği iddialarına da cevap veren Laporta, "Xavi ile iyi ilişkim var ama onunla sportif projeler hakkında konuşmadım. Geleceğin neler getireceğini göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.