Premier Lig ekibi Manchester City ile sözleşmesi sona eren ve İngiliz temsilcisine veda eden Sergio Agüero'nun yeni takımı belli oldu. Arjantinli golcü, Katalan ekibi Barcelona ile anlaşmaya vardı. Sky Sports İtalya muhabiri Fabrizio Romano, yıldız forvetin Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Barcelona ile yıllık sözleşme imzalayacağını duyurdu.

388 maçta 258 gol

10 sezonluk Manchester City kariyerine son veren Sergio Agüero, İngiliz kulübüyle 388 maça çıktı. Arjantinli forvet 258 gol atarken, 73 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, City ile 5 Premier Lig, 6 İngiliz Ligi Kupası, 1 FA Cup, 3 İngiliz Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.

Barcelona, Luis Suarez sonrasında yaşadığı hücumdaki eksikliği Sergio Agüero ile doldurdu.

Agüero bitti, Depay an meselesi

İtalyan gazeteci, Manchester City’de gösterdiği performansla Premier Lig efsaneleri arasına giren Sergio Agüero’nun ardından Barcelona'nın flaş bir hamlede daha bulunduğunu vurguladı. Barça'nın Lyon ile sözleşmesi biten Hollandalı forvet Memphis Depay'la görüşmelerde sona geldiğinin altını çizdi, transferin bitmesinin an meselesi olduğunu duyurdu.

Barcelona, Lyon'dan ayrılacağını duyuran Memphis Depay'la da imzaya çok yakın.