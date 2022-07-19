Barcelona, uzun süredir peşinde olduğu Robert Lewandowski'nin transferini resmen tamamladı.

Kulüpten yapılan duyuruda Polonyalı golcü için Bayern Münih'e 45+5 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği belirtilirken, yıldız futbolcu ile de 4 yıllık sözleşme imzalandığı ve transferin resmen tamamlandığı belirtildi.

Serbest kalma bedeli 500 milyon Euro

Lewandowski'nin Pazar günü ABD kampında bulunan Katalan ekibi için Miami'ye geldiği ve yeni takım arkadaşları ile tanıştığı aktarılırken, sağlık kontrollerini de tamamlayan futbolcunun serbest kalma bedelinin 500 milyon Euro olarak belirlendiği duyuruldu.

33 yaşındaki forvet 2014'ten bu yana formasını giydiği 8 senelik Bayern Münih kariyerinde 375 resmi maça çıkarken, 344 gol, 72 asistlik harika bir performans sergiledi.



