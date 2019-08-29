SON DAKİKA! Barcelona, Neymar transferini bitirdi!

La Liga devi Barcelona, yaz transfer döneminin en büyük bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Katalan kulübünün iki yıl evvel tam 222 milyon euro karşılığında Paris Saint Germain'e sattığı Brezilyalı futbolcu Neymar'ı yeniden kadrosuna katmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

Sky Sport İtalya adlı televizyon kanalının resmi internet sitesinden duyurduğu son dakika haberine göre Barça yönetimi, 27 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızın transferi için PSG ile her konuda anlaştı. Haberde Neymar'ın önümüzdeki saatlerde kendisini eski takımına bağlayan sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Kanalın muhabiri Gianluca Di Marzio ise Neymar için PSG'ye önemli bir meblağın yanı sıra Jean-Clair Todibo, Ivan Rakitic ve Ousmane Dembele'nin verileceğini ve kulüplerin şu anda Dembele'den gelecek yanıtı beklediklerini aktardı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler