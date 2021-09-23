Avrupa devi Barcelona, Kayserispor'un genç futbolcusu Emre Demir'i transfer etti.

Kayserispor'dan yapılan açıklama şöyle;

Altyapımızdan yetişerek defalarca alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen, Süper Lig ’in en genç golcüsü Emre Demir'in, Barcelona'ya transferi konusunda anlaşma sağlandı. Anlaşma ve UEFA kuralları gereği Emre Demir, gelecek sezondan itibaren Barcelona forması giyecek.

Barcelona, Kayserispor'dan Emre Demir'i 2 milyon euro + bonus karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.

Barcelona'dan yapılan açıklama şöyle; 2027'ye kadar anlaşmaya varılan Emre Demir, mevcut sezonu Türk ekibinde geçirecek. 17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon Euro olarak belirlendi.







