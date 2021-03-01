Barcelona'da kriz giderek büyüyor. Kulübün son başkanı Josep Maria Bartomeu, göz altına alındı. Cadena Ser, kulüp binasının arandığını ve eski başkan Bartomeu'nun gözaltına alındığını yazdı.

Basın, yaşananları "Barçagate" ismiyle takipçilerine aktarıyor. Bartomeu, kulüpteki bazı isimlerin ve önde futbolcuların saygınlığını sarsmak için, sosyal medya hesaplarına para ödediği gerekçesiyle suçlanıyor.

Geçen yıl başlayan sancılı sürecin ardından Bartomeu, ekim ayında istifa etmişti. Kulübü 4 aydır geçici bir kurul yönetiyor.

Barcelona'da başkanlık seçimi bu pazar günü yapılacak.