Barcelona, Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen Adama Traore'yi transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Wolverhampton ile Adama Traore'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edilmesi için anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Ayrıca futbolcunun maaşının Barcelona tarafından ödeneceği ve anlaşmada satın alma opsiyonun bulunduğu belirtildi.

Adama Traore'nin tanıtımının ise 2 Şubat Çarşamba günü yapılacağı aktarılanlar arasında yer aldı.

Barcelona altyapısından yetişen ve 2015 yılında takımdan ayrılan 26 yaşındaki İspanyol yıldız, böylelikle Katalan ekibine geri dönmüş oldu.



