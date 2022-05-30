Son dakika | Bandırmaspor - İstanbulspor Play-Off final tarihi ve yeri belli oldu
Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak TFF 1. lig finalinin 2 Haziran Persembe günü Kocaeli Stadı’nda oynanması planlanıyor. Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.
Süper Lig 'e çıkacak son takımı belirleyecek TFF 1. Lig Play-Off finalinin detayları belli oldu. Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak TFF 1. lig finalinin 2 Haziran Persembe günü Kocaeli Stadı’nda oynanması planlanıyor.
Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak. Gelen haberlere göre; Kocaeli Stadyumu'nda hazırlıkların başladığı bildirildi.
İstanbulspor Erzurumspor'u yenerek adını finale yazdırmıştı. Bandırmaspor ise Eyüpspor'u eleyerek İstanbulspor'un rakibi olmuştu.
TFF resmen açıkladı...
Royal Hastanesi Bandırmaspor ile İstanbulspor A.Ş. arasında 2 Haziran Perşembe günü oynanacak Spor Toto 1. Lig play-off finalinin yeri belli oldu.
Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final Kocaeli Stadı'nda yapılacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi.
Yakup Çınar