Ara transferde şu ana kadar sessizliğini koruyan ve transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe 'ye Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Bamba Dieng'den kötü haber. Genç futbolcunun Sarı-Lacivertli ekibin teklifini reddettiği iddia edildi.

RMC Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen 21 yaşındaki Senegalli genç forvet Bamba Dieng'i kadrosuna katmak istedi. Hatta Sarı-Lacivertli ekipten, Marsilaya'ya Dieng'in transferi için teklif dahi yapıldı.

Ancak Fransız ekibinde mutlu olduğu belirtilen genç futbolcu, Fenerbahçe'den gelen bu teklifi kabul etmedi.

Marsilya ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegalli santrafor, bu sezon 20 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.



