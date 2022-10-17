Son dakika | Ballon d'Or 2022'de Yılın Futbolcusu Karim Benzema!
Futbol dünyasında Ballon d'Or 2022 heyecanı yaşanıyor. Yılın genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi bir önceki yıl olduğu gibi yine Barcelona'dan Pedri olurken Yılın Kadın Futbolcusu dalında da ödül yine geçen sene olduğu gibi Alexia Putellas'a gitti. İlk kez verilen Socrates Ödülü'nü kazanan isim ise Sadio Mane oldu. Yılın en iyi golcüsüne verilen Gerd Müller Trophy, Robert Lewandowski'ye gitti. Yılın kalecisine verilen Yachine Trophy'i Thibaut Courtois kazandı. Merakla beklenen Yılın Futbolcusu ödülünün sahibi ise Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema oldu.
Dünya futbolunda Ballon d'Or ödül töreninin heyecanı yaşanıyor. 2021'de düzenlenen törende Lionel Messi, Yılın Futbolcusu olmayı başarmıştı. Yılın Kadın Futbolcusu ödülü Alexia Putellas'a giderken Gianluigi Donnarumma, Yachine Trophy almıştı. Kopa Trophy ise Barcelona'nın genç yıldızı Pedri'ye gitmişti. 2022'de yılın genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi bir önceki yıl olduğu gibi yine Barcelona'dan Pedri olurken Yılın Kadın Futbolcusu dalında da ödül yine geçen sene olduğu gibi Alexia Putellas'a gitti. İlk kez verilen Socrates Ödülü'nü kazanan isim ise Sadio Mane oldu. Yılın en iyi golcüsüne verilen Gerd Müller Trophy, Robert Lewandowski'ye gitti. Yılın kalecisine verilen Yachine Trophy'i Thibaut Courtois kazandı. Merakla beklenen Yılın Futbolcusu ödülü ise Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema'nın oldu.
Formatı değişti
Ballon d'Or ödül töreni 66. kez düzenleniyor. Tartışmalar sonrası artık takvim yılı değil futbol sezonu dikkate alınacak. Oylama öncesinde daha net kurallar ve kriterler belirlenmiş durumda.
Drogba ve Heribert sunuyor
Paris'te Théâtre du Châtelet'de gerçekleşecek töreni Fransız gazeteci Sandy Heribert ve Galatasaray 'ın da eski oyuncularından olan Didier Drogba sunuyorlar.
Kopa Trophy yine Barcelona'dan bir isme gitti
Gecenin ilk ödülü yine bir Barcelona oyuncusuna gitti. Yılın genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi Gavi oldu. Ödülü geçen yıl kazanan isim Pedri olmuştu. Ödül için finale kalan isimler; Bellingham, Gavi, Mendes, Musiala ve Camavinga olurken kazanan Gavi oldu.
Socrates Ödülü'nün ilk sahibi Mane
Ballon d'Or'a yeni eklenen ve bu sene ilk kez toplumsal görevler, sosyal sorumluluk katkıları üzerinden takdim edilen Socrates Ödülü'nün ilk sahibi Sadio Mane oldu. Ödül, Brezilyalı efsane futbolcu Socrates'in kardeşi Rai tarafından Mane'ye verildi. Mane; yaptığı açıklamada; "Burada olmaktan çok mutluyum. Halkımın daha iyi hale gelmesi için elimden geleni yapmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Yılın Kadın Futbolcusu yine Putellas
Andriy Shevchenko'nun takdim ettiği Yılın Kadın Futbolcusu ödülü yine Barcelona'dan Alexia Putellas'ın oldu.
Yaptığı açıklamada Putellas, "Takım arkadaşlarım olmasaydı bu da mümkün olmazdı. Ekibimize, teknik direktörümüze ve Barcelona'da emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.
Yılın golcüsü Robert Lewandowski
Yılın en iyi golcüsüne verilen Gerd Müller Trophy'nin sahibi Robert Lewandowski oldu.
Yılın kalecisi Courtois
Yılın kalecisine verilen Yachine Trophy, Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois'nın oldu. Ödülü kendisine kanser tedavisi nedeniyle sahalardan uzak kalan Sebastien Haller, takdim etti.
Yılın kulübü Manchester City
Yılın Kulübü Ödülü, İngiliz devi Manchester City'nin oldu. Yılın futbol kulübüne yönelik ödülü takdim eden isim ise Luis Figo'ydu.
Yılın futbolcusu Karim Benzema
Merakla beklenen Yılın Futbolcusu ödülü, Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema'nın oldu. Ödülü kendisine bir başka Fransız efsane Zinedine Zidane takdim etti.
Ödül sonrası açıklamalarda bulunan Karim Benzema, "Çok genç yaştan beri vazgeçmeden çalıştım. Zidane ve Ronaldo benim için idoldü. Ballon d'Or benim hayalimdi. Zor zamanlar geçirdim, asla vazgeçmedim. Şu an bu yüzden çok daha fazla mutluyum" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1582099452898455553
Yılın Futbolcusu oylamasında sıralama şu şekilde:
2 - Sadio Mane
3 - Kevin De Bruyne
4 - Robert Lewandowski
5 - Mohamed Salah
6 - Kylian Mbappe
7 - Thibaut Courtois
8 - Vinicius Junior
9- Luka Modric
10 - Erling Haaland
11 - Heung-Min Son
12 - Riyad Mahrez
13 - Sebastien Haller
14 - Rafael Leao
14 - Fabinho
16 - Virgil van Dijk
17 - Casemiro
17 - Luis Diaz
17 - Dusan Vlahovic
20 - Cristano Ronaldo
21 - Harry Kane
22 - Bernardo Silva
22 - Phil Foden
22 - Trent Alexander-Arnold
25 - Darwin Nunez, Joao Cancelo, Antonio Rüdiger, Christopher Nkunku, Joshua Kimmich, Mike Maignan
Yıldızların tören için Théâtre du Châtelet'ye geldikleri anlar:
Karim Benzema
Sadio Mane
Kylian Mbappe
Zinedine Zidane
Kevin De Bruyne ve ailesi
Florentino Perez
Kevin Trapp ve eşi Izabel Goulart
Ronaldo