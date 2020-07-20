Fransızların dünyaca ünlü futbol dergisi France Football, bugün resmi internet sitesinden yayımladığı bir bildiriyle tarihi bir karar aldığını duyurdu. Dergi, 1956'dan bu yana dağıttığı Ballon d'Or ödüllerinin bu yıl tarihinde ilk kez hiçbir futbolcuya verilmeyeceğini açıkladı.

Duyuruda karara pek çok gerekçe gösterirken dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle adil rekabet için gerekli şartların oluşmadığına vurgu yapıldı. Ödülü geçtiğimiz yıl erkeklerde Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi, kadınlarda ise Megan Rapinoe kazanmıştı.

21 yaş altındaki en iyi oyuncuya verilen Kopa Ödülü Matthijs de Ligt﻿﻿﻿'in, en iyi kaleciyi belirleyen Yashin Ödülü de Liverpool'un Brezilyalı eldiveni Alisson Becker'in müzesine gitmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler