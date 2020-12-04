SON DAKİKA! Balıkesirspor'un Samsunspor ve İstanbulspor maçları ertelendi
Futbol yine covid-19 tehdidine boyun eğdi! TFF 1. Lig'de Balıkesirspor'un Samsunspor ve İstanbulspor ile oynayacağı maçlar ertelendi. Balıkesirspor'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 19'a yükseldiği için TFF prosedürleri gereği bu karar alındı.
Korona virüs vakaları nedeniyle TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un, Yılport Samsunspor ve İstanbulspor maçları ertelendi.
Balıkesirspor'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 14 futbolcu ve 5 personel olmak üzere 19'a yükselmişti.
TFF 1. Lig ekiplerinden AE Balıkesirspor'un bu hafta ve gelecek hafta oynayacağı müsabakalar, takımda artan korona virüs vakaları nedeniyle ertelendi. Kırmızı-beyazlı kulüp en son yaptığı açıklamada 14 futbolcu 5 de personelinde pozitif vaka olduğunu duyurmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu, bu durumun ardından Balıkesirspor'un, yarın sahasında oynayacağı Samsunspor ile 8 Aralık'ta deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor müsabakalarını ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.