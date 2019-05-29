Serie A'da üst üste 8'inci şampiyonluğunu elde ettikten sonra Massimiliano Allegri'yle yollarını ayıran Juventus'un başına Chelsea menajeri Maurizio Sarri'nin getirileceği iddia ediliyordu. Juve'nin başkanı Andrea Agnelli'nin bu gece oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde İtalyan Tuttosport gazetesi tarafından Chelsea'nin kamp yaptığı otelde görüntülenmesi ise dedikoduları iyice güçlendirdi.

Gazete, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Bakü'de Chelsea ile Arsenal'ı karşı karşıya getiren dev mücadeleyi UEFA İcra Kurulu üyesi olarak takip edecek olan Agnelli'nin Sarri ile otelde karşılaştığını ve selamlaştığını yazdı. Haberde ikili arasında özel bir görüşmenin gerçekleşmiş olması ihtimalinin de çok yüksek olduğu kaydedildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler