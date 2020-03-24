İçişleri Bakanlığı, coronavirüsü ile ilgili önlemlerini almaya devam ediyor. Bakanlık toplu taşıma ve marketlerle ilgili bir genel yayınladı.

İşte genelgenin detayları:

- İl/ilçelerde tüm market 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak. Örneğin, marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekecek.

- Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içöeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. İçeride belirli sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirleri alacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeri alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacaklar, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.

- İl/ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50'si oranında yolcu kabul edecek; araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbiriyle temasını engelleyecek şekilde olacak.