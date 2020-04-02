Son dakika | Bakan Mustafa Varank'tan Corona Virüs aşısı açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank önemli açıklamalarda bulunuyor. Varank, "14 farklı aşı ve ilaç geliştirme projesi var. Aşı -ilaç için 40 kurumdan yüzlerce araştırmacı çalışıyor." dedi.

02 Nisan 2020, Perşembe 10:31 Son Güncelleme:
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Son dakika | Bakan Mustafa Varank'tan Corona Virüs aşısı açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara’da “COVID-19 Türkiye Platformu” koordinasyonunda gerçekleştirilen “Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı”nda konuştu.

Bakan Varank, yaptığı açıklamada, "COVID-19 Platformu altında 7 aşı projesiyle kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 ilaç geliştirme projesi yer alıyor. Ülkemizde aşı ve ilaç konusunda önemli yetkinlikler var. Çok hızlı netice alabileceğimiz yenilikçi yaklaşımlar belirlendi." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 tedbirleri 

Bakan Varank, "Bu süreçte emekçilerimizin işini kaybetmemesi, hanelerin gelir seviyesinin korunması kırmızı çizgimiz." şeklinde konuştu.


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