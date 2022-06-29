Toplam 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu uzun yıllar sonra ilk kez bugün ara yıl zammı için masaya oturacak. İşçileri temsil eden Türk-İş masaya enflasyon farkı ve SGK işçi payında indirim talebiyle otururken, işverenler de prim indirimi, işsizlik sigortası priminin belli bir dönem alınmaması gibi istekleri gündemde tutuyor. Yapılacak zamda verilecek destekler de belirleyici olacak. Komisyon önceki gece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bugün saat 14.00 için toplantıya çağrıldı.

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücret zammı için bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında toplandı. Bakan Bilgin yeni asgari ücret için, komisyon çalışmasını başlattıklarını bildirdi. Bakan Bilgin, "Asgari ücret, sadece asgari ücretliler ile sınır değil. Toplumsal etkileri olan bir ücret birimidir. Asgari ücretin dışındaki ücretler de artmalı" mesajını verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bugün komisyon çalışmamızı başlatacağız. Türkiye, geçtiğimiz Aralık ayı sonunda asgari ücret sözleşmesine imza attı. Bütün toplum asgari ücretli olsun olmasın, Türkiye'nin orta sınıfları da memnun olmuştu. Çünkü asgari ücret, sadece asgari ücretliler ile sınır değil. Toplumsal etkileri olan bir ücret birimidir. Asgari ücretin dışındaki ücretler de artmalı. Çalışanları enflasyon karşısında korumaz görevimizdir." açıklamasında bulundu.

Bakan Bilgin: Komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını umuyorum

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum. Ara zam ihtiyacında mutabıkız" dedi.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

5004 liralık asgari ücret üzerinden ayrıca işveren SGK payı olarak yüzde 15.5 oranında kesinti yapılıyor. Ayrıca yüzde 2 oranında da işsizlik sigortası fonuna kesinti yapılıyor. Bu kesintilerin toplamı da 775 lira 62 kuruşu buluyor.

PRİM DESTEĞİ FORMÜLÜ HESABI

ASGARİ ÜCRET 5.004,00

SGK PRİMİ % 14 700,56

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 50,04

KESİNTİLER TOPLAMI 750,60

NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40

İŞVERENE MALİYET

Brüt asgari ücret: 5004,00

SGK Primi % 15,5 (işveren payı): 775,62

İşsizlik sig. Pr. İşveren %2: 100,08

İşverene toplam maliyet: 5.879,70

KESİNTİLER TOPLAMI: 875,62

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 26.10 ARTARSA (TL/AY)

Brüt asgari ücret: 6.310,04

SGK primi % 14: 883,41

İşsizlik sig. primi % 1: 63,10

Kesintiler toplamı: 946,51

Net asgari ücret: 5.363,53

Masada Türk-İş, TİSK ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri olacak. Alınacak kararlar içinse oyçokluğu aranacak. Komisyonun amacı bugün itibarıyla çalışmaları tamamlayıp, rakamı belirlemek yönünde. Şu an itibarıyla asgari ücret, aralık ayında yapılan yüzde 50 zam sonrası 4 bin 253 TL olarak uygulanıyor. Bu yılki asgari ücret çalışmaları sırasında tüm ücretlerde asgari ücrete kadar olan bölümün vergi dışı kalması yönünde de uzlaşı sağlandı. Bu nedenle asgari ücretten artık Gelir Vergisi alınmıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette ara zammın bu hafta belirleneceğini söylemişti.

ENFLASYON TALEBİ

Türk-İş masaya enflasyon kayıplarının giderilmesi talebiyle oturacak. Türk-İş altı aylık enflasyonun kamu çalışanları gibi asgari ücretlilere de yansıtılmasını temel istemi olarak gündemde tutuyor. Türk-İş’in bir diğer talebi de SGK işçi primlerinde indirim yapılması ve bu indirimin çalışanların ücretlerine yansıtılarak bir gelir artışı sağlanması. Komisyon masasında işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise, çalışanların refahını artıracak her türlü adıma olumlu yaklaştıklarını, aynı zamanda küresel ekonomideki belirsizliklerin de dikkate alınarak, ortak bir karar alınmasını istediklerini açıklamıştı. TİSK, bu çerçevede SGK işveren primlerinde indirim yapılmasını, daha önce TÜRK-İş’le vardıkları uzlaşma çerçevesinde SGK işçi primlerinin 5 puan düşürülmesini, İşsizlik Sigortası priminde 2 puanlık işveren payının alınmamasını ve belirli bir süre için daha önce uygulanan asgari ücret desteğinin tekrar uygulamaya girmesini talep ediyor.

DESTEĞİN TÜRÜ BELİRLEYİCİ OLACAK

Asgari ücret için komisyon yüzde 20 civarında bir artışa onay verirse, net asgari ücret 5 bin 104 TL’ye çıkacak. Bu durumda işverene maliyeti de 7 bin 56 TL olacak. Yüzde 30’luk bir artışta ise bu rakam 5 bin 529 TL olacak. Böyle bir senaryoda işverene maliyet de 7 bin 643 TL’ye çıkacak. Asgari ücrette yapılacak artış için bir takım desteklerin de masada olduğu belirtiliyor. Tartışılan desteklerin başında da SGK işçi primlerinin bir kısmının Hazine tarafından üstlenilmesi bulunuyor. SGK primi işçi payı şu anda yüzde 14 olarak uygulanıyor ve 700 TL’ye denk düşüyor. Bu primin bir bölümünün Hazine tarafından üstlenilmesi durumunda ücretlerde otomatikman artış olacak. Ancak bu desteğin süresinin önemli olduğu belirtiliyor. Eğer 6 aylık bir geçici destek olursa, sene başında asgari ücret tutarında bir azalma olabileceği, bu nedenle süre kısıtının da dikkate alınması gerektiği kaydediliyor. Asgari ücret için verilecek destek türünde uzlaşmaya varılırsa, Meclis kapanmadan yasal düzenlemenin de yapılması gerekiyor.