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Son Dakika | Bahçeşehir Koleji, Tarik Black’i kadrosuna kattı

Son dakika haberi... Basketbol Süper Ligi ekibi Bahçeşehir Koleji kadrosunu NBA patentli bir yıldızla güçlendirdi. Bahçeşehir Koleji, Tarik Black’i kadrosuna kattığını açıkladı.

27 Şubat 2022, Pazar 11:50 Son Güncelleme:
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Son Dakika | Bahçeşehir Koleji, Tarik Black’i kadrosuna kattı

Basketbol Süper Ligi ekibi Bahçeşehir Koleji, NBA ve EuroLeague tecrübesi bulunan Tarik Black’i kadrosuna dahil etti. 

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Tarik Black, Bahçeşehir Koleji'nde!

NBA ve Turkish Airlines EuroLeague tecrübesi bulunan ve son olarak G-League ekiplerinden Grand Rapids Gold forması giyen uzun oyuncuyla anlaşma sağladık."

Avrupa'da Maccabi Tel Aviv ve Zenit formaları giyen Tarik Black, NBA'de ise Houston Rockets ve Los Angeles Lakers adına mücadele etmişti.



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