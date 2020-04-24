Corona virüsü salgınında lige verilen arada önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'a Bafetimbi Gomis'ten müjdeli haber geldi.

Sarı-kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim'in listesine göre hareket ederken santrfor transferi yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sarı-kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim'in listesine göre hareket ederken santrfor transferi yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Senegalli futbolcudan bonservis bedeli elde etmek isteyen Galatasaray yönetiminin, Katar formülünü masada tuttuğu belirtildi.

ADEM VE FALCAO KALACAK

Santfor bölgesinde oynayabilecek Ryan Babel'in de kulüp bulmasını isteyen sarı-kırmızılı kurmayların elinde Adem Büyük ve Radamel Falcao kalacak. Bu bağlamda takıma santrfor takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis ismi ön plana çıkmıştı. Sarı-kırmızılı takıma geldiği ilk sezonda gol kralı olan ve yaşanılan şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olan yıldız futbolcunun bu performansı taraftarın hafızasında tazeliğini koruyor.

GOMIS'DE SICAK GELİŞME

Teknik direktör Fatih Terim'in de dönüşüne onay verdiği golcü futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Corona virüsü salgını birçok ülkenin ekonomisine ağır darbe vurdu. Bunlardan birisi de Suudi Arabistan. Maliye Bakanı kemer sıkma politikası kapsamında spor kulüplerine finansal desteği keseceklerini açıkladı.

ARABİSTAN'DA İŞLER TERSİNE DÖNEBİLİR

Türk kulüplerinin en çok futbolcu satışı yaptığı ülkelerin başında Suudi Arabistan geliyor. Ancak bundan sonra işler tersine dönebilir.

BAKAN RESMEN AÇIKLADI

Ajansspor'un haberine göre, Suudi Arabistan Maliye Bakanı, ülke genelinde uygulanacak kemer sıkma politikası kapsamında spor kulüplerine finansal desteği keseceklerini açıkladı. Bu durumda Türkiye'den Suudi Arabistan'a oyuncu satışının bir hayli azalacağını öngörmek çok da hatalı olmaz.

OYUNCULARI ELDEN ÇIKARMAK DURUMUNDA KALABİLİRLER

Hatta oyuncu satışı olmayacağı gibi Suudi Arabistan kulüplerinin yüksek maaş alan oyuncuları elden çıkarmak durumunda kalabilir. Yaşanan bu gelişme, Bafetimbi Gomis'in kulübü Al-Hilal'den ayrılması durumunda Galatasaray'a dönmeye sıcak bakabileceği şeklinde yorumlandı.



















