Son dakika! Babel Galatasaray ile sözleşme imzaladı

Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Hollandalı futbolcu Ryan Babel 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Transferin açıklanması artık an meselesi...

28 Haziran 2019, Cuma 11:30
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Son dakika! Babel Galatasaray ile sözleşme imzaladı

Ryan Babel, Galatasaray'da... Hollandalı gazeteci Mike Verweij 32 yaşındaki yıldız futbolcunun sarı-kırmızıl takım ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Dün İstanbul'a gelen ve bugün sağlık kontrolünden geçen Babel için resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.

İlk kez Fanatik duyurmuştu...

Fanatik Gazetesi 27 Nisan tarihli haberinde Babel'in Galatasaray ile 3 yıllığına anlaştığını duyurmuştu.

Sezonun ikinci yarısını Premier Lig ekibi Fulham'da geçiren Ryan Babel 16 maçta forma giymiş ve 5 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

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