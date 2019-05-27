Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Kumpas Davası için Silivri'ye geldi. Burada basın toplantısı düzenleyen Yıldırım, çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları:

Ben 14 Şubat'ta 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' demiştim. Sonra 15 Temmuz'da birçok insanımız şehit oldu. FETÖ, hala bitmemiştir. Bu örgütü öyle 3 yılda 5 yılda bitiremezsiniz.

Sakın bölünmeyin. Ortak noktamız Fenerbahçe. Ne Aziz Yıldırımcı ne de Ali Koçcu olun. FBTV'yi ben kurdum ama bir doğum günümü bile kutlamadı.

Ben bir daha Fenerbahçe Spor Kulübü'nde görev almayacağım. Ancak ben Fenerbahçe'ye küsemem, darılamam. Yönetimler görevlerini yapamazsa giderler, yerlerine yenileri gelir.

Fenerbahçe birliğini bozmamalı, Fenerbahçe birliğini bozarsa daha kötü günler gelir.