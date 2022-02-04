Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübü'nde uzun yıllar boyunca başkanlık yapmıştı. Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlığına aday olacağının öne sürülmesi sarı-lacivertli takıma gönül verenlerde heyecan yarattı. Aziz Yıldırım yeniden başkan adayı olmaya hazırlandığı konuşuluyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde çarpıcı bir seçimle Aziz Yıldırım'ı koltuğundan ederek başkanlığa seçilen Ali Koç, sarı-lacivertli takımın aldığı sonuçlar dolayısıyla bazı taraftarlara hayal kırıklığı yaşattı. 4 yıldır başarı sergilemeyen Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın tekrar başkan adayı olmaya hazırlandığı öne sürüldü.









Toplantı ne zaman?

Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı yapacağı haberleri basında yer aldı. Fakat Aziz Yıldırım'dan toplantıya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada Aziz Yıldırım'ın bugün saat 14.30'da toplantı gerçekleştireceği yönünde paylaşımlar bulunuldu. Aziz Yıldırım, geçtiğimiz yıl 24 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında "Ben aday olmayacağım. Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğüm için toplandık." demiş ve açıklamasının devamında "Her gecenin sabahı olmaz bilin, beni kızdırmayın. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Korkuyorsunuz. Beni soyundurmayın yine." ifadelerini kullanmıştı.







