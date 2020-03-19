SON DAKİKA! Aytaç Yalman corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberi: TSK Üstün Hizmet Madalyası, Üstün Cesaret Madalyası, Altın Şeref Madalyası sahibi olan Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman, 16 Mart 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre Yalman, corona virüsü nedeniyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yalman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı gün hayatını kaybetti. Yalman'ın eşi ve kız kardeşinin de karantinada tutulduğu öğrenildi.







