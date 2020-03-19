SON DAKİKA! Aytaç Yalman corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti
Corona virüsünde son dakika... Uzun yıllar TSK bünyesinde görev alan Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı gibi görevleri üstlenmiş olan Aytaç Yalman, corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Başhekimlik’ten yapılan açıklamaya göre “Eski kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, eşi de corona virüs nedeniyle tedavi altında…” denildi.
Son dakika haberi: TSK Üstün Hizmet Madalyası, Üstün Cesaret Madalyası, Altın Şeref Madalyası sahibi olan Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman, 16 Mart 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre Yalman, corona virüsü nedeniyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yalman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı gün hayatını kaybetti. Yalman'ın eşi ve kız kardeşinin de karantinada tutulduğu öğrenildi.